Başkan Karalar'ın makam odası haczedildi Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı Başkan Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı makam odası eşyaları haczedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Temmuz ayının üçüncü meclis oturumunda, 2016 yılında kilit parke döşeme ihalesinin alan bir şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi. Karalar, “Bugün bir haciz daha geldi, bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2016’dan bugüne kadar parasını alamadığı nedeniyle bizim makam odamızı hacze gelmiş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.