Otomobil kırmızı ışıkta duramadı: 2 kişi yaralandı Adana’da kırmızı ışıkta duramayan otomobil sürücü araçlara çarpıktan sonra arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı

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Adana’da kırmızı ışıkta duramayan otomobil önündeki araçlara çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazayı gerçekleştiren sürücü aracını terk edip olay yerinden kaçtı.



Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 LDY 89 plakalı ismi öğrenilemeyen otomobil sürücü kırmızı ışıkta duramadı. Duramayan otomobil ışıklarda bekleyen, İbrahim Halil Şükür idaresinde 01 ELB 71 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Halil Şükrü otomobiliyle önünde bulunan İbrahim Andırın yönetimindeki 01 AN 876 plakalı pikaba çarptı.



“Kırmızı ışıkta duramayan otomobil sürücüsü kaçtı”

Kazaya sebep olan 34 LDY 89 plakalı otomobil sürücüsü aracını terk edip koşarak olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 01

ELB 71 plakalı otomobilde bulunan Burcu Şükür ve Arzu Şahin’i Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.



Polis kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.



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