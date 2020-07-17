Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü Adana’da alkollü araç kullanırken kaza yapan bir kişi ehliyetini vermek istemeyen arkadaşının kahvehanesini basıp silahla öldürdü

Adana’da alkollü araç kullanırken kaza yapan bir kişi, ehliyetini vermek istemeyen arkadaşının kahvehanesini basıp silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay 15 Temmuz Çarşamba günü gece Çukurova ilçesi Kışla Mahallesi 4377 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Engin S. (26) alkollü araç kullanırken Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Genç adam telefonla arkadaşı Emrah Gülçiçek’i (29) arayıp "Kaza yaptım alkollüyüm senin ehliyetini kullanabilir miyim" dedi. Ancak Gülçiçek bunu kabul etmedi. Bu nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde yanına tabanca alan Engin S., Emrah Gülçiçek’e oturduğu kahvede ateş ederek kaçtı.

Karnından vurulan Emrah Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, yaralama, tehdit, uyuşturucu, hakaret ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Engin S.’yi gerçekleştirildiği operasyonda yakaladı. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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