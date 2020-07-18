TFF 1.Lig: Adana Demirspor: 3 - İstanbulspor:0

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı İstanbulspor’u 30’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla normal sezonu 3. sırada tamamlayan ve PlayOff oynama hakkı kazanan Adana Demirspor, sezonu 6. sırada tamamlayan Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Adana Demirspor’da Erkan Zengin'in, sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde Kosecki vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

31. dakikada Adana Demirspor atağında Tarık sağ kanattan gelirken ceza sahası içerisinde rakip savunma oyuncusu Alperen tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Erkan Zengin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 10.

44. dakikada Adana Demirspor’un rakip ceza sahasının sağ köşesinden kazandığı serbest vuruşta Erkan Zengin topu kale önüne yolladı. Oluşan karambolde top Mitrovic’in ayağına çarparak ağlara gitti. 20

70. dakikada Adana Demirspor’un kontratağında Pa Dibba, Alperen’in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Erkan Zengin, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 30



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Deniz Caner Özaral xx, Mustafa Savranlar xx

Adana Demirspor: Vedat xx, Mitrovic xx (Adil dk. 46 x), Rassoul xx, Mehmet xx (Berk dk. 70 x), Tarık xx, Tevfik xx, Sinan xx (Aosman dk. 77 x), Traore xx, Erkan xxx (Vedat dk. 70 x), Kosecki xx, Pa Dibba xx (Mehmet dk. 77 x)

Yedekler: Yusuf, Tayyip, Hasan, Okan

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

İstanbulspor: Yusuf x, Welliington x, Ali x, Rıdvan x (Zafer dk. 75 x), Alperen xx, Onur xx, Melih xx (Mehmet dk. 70 x), Miray xx (Kamal dk. 61 x), Berkay xx, Yusuf xx (Berk dk. 46 x), Emir xx (Diouf dk. 75 x)

Yedekler: Halil, Enes, Uygar, Mustafa

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Erkan (dk. 31 pen. ve dk. 70 pen.), Mitrovic (dk. 44) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Alperen (İstanbulspor) (dk. 61)

Sarı kart: Berk (Adana Demirspor)

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