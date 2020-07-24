Vaka sayısının arttığı Adana´da maske takma zorunluluğuna uyulmuyor



Can ÇELİKÇağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son 3 günde vaka sayıları hızla artan 7 il arasında saydığı Adana'da, çok sayıda vatandaşın maske takmadığı, özellikle semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Adana'da koronavirüs salgınında, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kentin işlek noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Çok sayıda vatandaş tedbirlere uymadı. Bunun üzerine Adana Valiliği, camilerden anonslar yaptırarak, vatandaşları, tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında son 3 günde vaka sayısı artan 7 il arasında, Adana'nın da olduğunu bildirdi. Bu açıklamaya rağmen, kentte bugün de özellikle semt pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı. Bazı vatandaşlar zorunlu olmasına rağmen maske takmazken, bazıları da çene altına takarak dolaştı.

MASKEMİ TAKMAYI UNUTTUM, KORKUYORUM

Çukurova ilçesindeki semt pazarına maske takmadan gelen Serpil Tunç, normalde maskesiz dolaşmadığını, ancak bugün maskesini evde unuttuğunu belirtti. Vaka sayılarındaki artışı duyduktan sonra tedirginlik yaşadığını dile getiren Tunç, "Maskemi unuttuğum için çok üzgünüm. Korkuyorum da. Dikkat edilmesi gereken bir konu ile karşı karşıyayız. Sıcağı bahane edip, takmayanlar var ama benim sebebim bu değil. Kurallara uymalıyız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-07-24 15:01:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.