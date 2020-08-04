Sahte doktor yaka kartıyla ilaç almaya çalışan şüpheli yakalandı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da hastaneye gelerek kendisini doktor olarak tanıtıp, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almaya çalışan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre A.G., boynuna sahte yaka kartı ve stetoskop takarak gece saatlerinde hastaneye geldi. Hastanenin eczanesine gelen şüpheli buradan kimlik göstermeden ilaç talep edince hastane yetkilileri şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis, kendisini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde uzman doktor olarak tanıtan A.G.´nin boynundaki yaka kartının sahte olduğunu tespit etti ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.G.´nin yapılan incelemede hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği ve sahte yaka kartı taşıdığı belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-08-04 09:38:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.