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Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor Çukurova Belediyesi tarafından Yap-Birlikte İşletelim-Devret modeli ile park yapılacak Çetin: “Yap-birlikte işletelim-devret modeli ile belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmayacak”

İHA

Çukurova'ya 25 dönüm alan üzerine piknik ve mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi'nden geçti.

Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor Çukurova Belediyesi tarafından Yap-Birlikte İşletelim-Devret modeli ile park yapılacak Çetin: “Yap-birlikte işletelim-devret modeli ile belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmayacak”

Çukurova’ya 25 dönüm alan üzerine piknik ve mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi’nden geçti.
Çukurova Belediyesi tarafından Karslılar Mahallesi’nde yapılması planlanan park, piknik yapmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilecek. Yatırımcı çıkması halinde 25 dönümlük parkın en fazla 4 dönümünü kapsayacak şekilde tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesislerinin yapişletdevret modeliyle yapılması planlanıyor.
Görevde olduğu 6,5 süre içerisinde ilçede hizmete açtığı çoğu temalı 112 parkla dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’ya yeni bir temalı park kazandırmak için kolları sıvadı.
Karslılar Mahallesi’nde 25 dönüm alan üzerine kurulacak parkla ve parkın bir köşesine yapişletdevret modeli ile yapılacak açık spor tesisleriyle ilgili madde Çukurova Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, “Zaman zaman fikirlerimizi burada açıkladık. Bazen farklı fikirlerde olduk. Ancak gördük ki Çukurova Belediye Meclisi’nde karşılıklı sevgi ve saygı üst düzeyde. Başkanın meclisi idare etme usulünden de çok memnunuz” dedi.
Bekleyelim oy birliği ile geçirelim
Yapılması planlanan parkla ilgili bazı sorular soran ve endişelerini dile getiren Recep Özdemir, “Sorulara vereceğiniz cevaplar bizi tatmin ederse, yani ortada bir sorun yoksa maddeyi oybirliği ile geçirelim. Ancak bir sıkıntı varsa geri çekelim” önerisinde bulundu.
Yeşil alanları artırmak istiyoruz
Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, yapılması düşünülen parkla ilgili açıklamalarda bulundu. Parkın 25 dönüm alana kurulacağını açıklayan Başkan Soner Çetin, “Arazi belediyemize ait. Herhangi bir sorun yok. Buraya piknik ve mangalpark yapmak istiyoruz. Bizim hizmet anlayışımız belli. Yeşil alanları ve spor tesislerini nasıl artırırız düşüncesindeyiz. 25 dönümün en fazla 4 dönümüne yapbirlikte işletelimdevret modeli ile tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesisi yapılmasını düşünüyoruz. Bu tesis yapılırken belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmayacak. Ayrıca gelirden pay alacak. 10 yıl sonra da tesis belediyemize devredilecek” dedi.
Hem belediye kazanıyor hem yatırımcı
Çukurova Belediyesi’nin ilk olarak Dinozor Parkı bu yöntemle yaptırdığını kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:
“YapBirlikte İşletelimDevret” modeli bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Bu sistemde Dinozor Parkı yaptık. Belediyemizden tek kuruş çıkmadı. Şimdi aynı yöntemle yaptırdığımız Park Vadi tesisinin bölgede eşi benzeri yok. İçende su oyun parkı, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği salonlar ve Türkiye’nin ilk kadın yaşam merkezi ile eşsiz bir tesis. Çukurova’nın incisi olacak, muazzam bir tesis. Bu tesisi 11 Ağustos’ta açacağız. Tesis 10 yıllığına verildi. Tesisi yapan yatırımcı 10 yıl işletecek, bu süre içinde her yıl belediyemize 160 bin TL gelirden pay verecek. Bu pay her yıl TEFETÜFE oranında artacak, süre sonunda da belediyemize devredecek. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Şimdi yapacağımız yeni parkta da aynı yöntemle hareket edeceğiz. 25 dönümlük parkın bir köşesine belediyemizden tek kuruş çıkmadan spor tesisi yapıldı. Ayrıca bu tesis açık olacak ve parkın dokusunu bozmayacak şekilde yapılacak. Belediyemiz yatırımcı bulursa hem kesesinden tek kuruş çıkmadan tesis sahibi olacak hem de gelire ortak olduğu için kazançlı çıkacak.”
Burada size malzeme yok
Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediye Meclis toplantılarının sakin ve seviyeli geçtiğini belirterek, bazılarının heyecan aradığını söyledi. “Heyecanı burada aramayın başka yerde arayın” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Kimse burada kendine malzeme bulamaz. Babamın oğlu olsa halkın malını kimseye peşkeş çekmem. 25 dönüm alan piknik ve mangalpark olacak bir köşesine spor tesisi yapılacak. Belediye kasasından da tek kuruş çıkmayacak. Biz burada halkın tek kuruşunun bekçisiyiz. Allah izin verirse onurumuzla şerefimizle 3,5 yılımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin’in açıklamalarının ardından söz alan MHP Grup Sözcüsü Özgür Ateş, her zaman halkın menfaatinin yanında olduklarını belirterek, “Halk menfaati varsa biz destekleriz. MHP olarak projeye katkı koymak isteriz. Ancak bu maddeyi çekin ayrıntılı bilgi sahibi olalım ve oy birliği ile geçirelim” önerisinde bulundu.
Başkan Soner Çetin ise “Geri adım attılar” derler gerekçesiyle maddenin oylanması taraftarı olduğunu söylerken, İYİ Parti Grup Sözcüsü Nevzat Hız, projeye destek vereceklerini açıkladı.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

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