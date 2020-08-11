Kozan Kaymakamı Gürçam, sokak sokak gezerek maske denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen maske denetimlerine Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindeki heyetle katılarak sokak sokak denetim gerçekleşti. Denetimlerde Kaymakamı gören gençler, maskeye sarılırken kurallara uyan vatandaşlara Kaymakam Gürçam teşekkür etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürvekili Hüseyin Taş, Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Sağlık Müdürü Murat Öz, Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile birlikte ilçedeki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek maske denetimi gerçekleştirdi.

Kaymakam Gürçam, esnaflarla gündeme ilişkin sohbet ederken maske, mesafe ve hijyen konusunda en üst seviyede duyarlı olunması gerektiğini kaydetti. Amacın ceza yazmak değil maskenin, mesafenin, hijyenin öneminin vatandaşlara aktarmak olduğunu kaydeden Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada "İlçemizde maske denetimi yaptık. Sokak sokak, cadde cadde gezdik. Tüm toplum sağlığı için önemini anlattık ve rehberlik ederek bu denetimi gerçekleştirdik. Kozan’ımızda maske mesafe kurallarına genel olarak uyulduğunu gördük. Son günlerde Genel olarak Türkiye’de ve ilçemizde azda olsa artış var. Okulların açılacağı da planlanarak denetimleri arttıracağız. Kurallara uyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam ile bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, genel olarak kurallara uyulduğunu kurallara uymayanları uyardıklarını yada maske temin ederek ticaretinde sağlık içinde sürdüğünü ifade ettiler. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı denetimlerde kaymakam ve denetim ekibine maskesiz yakalanan gençler, 900 TL ceza olduğu hatırlatılarak maskesiz gezmemeleri için uyarıldı.

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