Polis memuru, silahını temizlerken kendisini yaraladı

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polis memuru Harun T. (46), temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Harun T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Adana Polisevi´nde meydana geldi. 26 yıllık polis memuru Harun T., temizlediği tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Silah sesini duyan lojmandaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesini yapılan Harun T., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harun T.'nin tedaviye alındığı hastaneye gelerek gözyaşı döken yakınlarını, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci teselli etti. Harun T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-08-13 17:12:29



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