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Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Telefonunu isteyen ağabeyine direnen genç kız, kendisini darp eden ağabeyinden kaçıp saklandıktan sonra evin ikinci katından aşağı atladı Bir aracın üstüne, oradan da yere düşen genç kız hastanede yapılan tedavisinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi

İHA

Adana'da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edildiği ileri sürülen üniversite öğrencisinin ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Telefonunu isteyen ağabeyine direnen genç kız, kendisini darp eden ağabeyinden kaçıp saklandıktan sonra evin ikinci katından aşağı atladı Bir aracın üstüne, oradan da yere düşen genç kız hastanede yapılan tedavisinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi

Adana’da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edildiği ileri sürülen üniversite öğrencisinin ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, Ceylan E. (21) isimli genç kızın ikinci kattan düşerek yaralandığını tespit etti. Genç kız, sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E.'nin, ağabeyi A.E.(30) ile telefonunu istemesi üzerine tartıştığını belirledi. Tartışma sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Ceylan E.'nin, ablasının araya girmesini fırsat bilerek ağabeyinden kaçtığı, ikinci kattan atlayarak bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E.’nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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