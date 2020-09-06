KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği



Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için gittikleri okulda kimliklerini unuttuklarını fark eden bazı adaylar, polis ekiplerince eve götürülüp, tekrar okula getirilerek sınava yetiştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Eylül'e ertelenen KPSS Lisans Sınavı, bugün saat 10.15'te genel yetenekgenel kültür oturumuyla başladı. Yüreğir ilçesindeki Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bazı adaylar, kimliklerini unuttuklarını fark edince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, adayları araçlarıyla evlerine götürüp, kimliklerini almalarını sağladıktan sonra sınav için tekrar okula getirdi. Kapıların kapanmasına 10 dakika kala koşarak, sınava yetişen adaylar, polislere teşekkür etti.

Kadın polis memuru, adaylardan birinin şehir dışındaki babasını arayarak, "Ekiplerimiz kızınızı sağ salim sınava yetiştirdi. Sizleri merak etmemeniz için bilgilendirmek amacıyla aradık" dedi.

Adayın babası da polis memuruna teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Eser PAZARBAŞI

2020-09-06 11:42:35



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