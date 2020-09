Pozantı'nın kahramanları Adana'da yangın işçileri, ilk defa her biri 25 metre uzunluğunda 280 adet hortumu uç uca ekleyerek dağlara 7 kilometrelik hortum hattı çekip, söndürülemez denilen alevleri kontrol altına aldı Bakan Pakdemirli, fedakar kahramanları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde fedakar yangın işçileri, dağlara ilk defa 7 kilometrelik hortum çekerek 5 gündür devam eden orman yangınını kontrol altına aldı.

Pozantı'da 9 Eylül Çarşamba günü Eskikonak mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Belemedik köyünün batısında Köselerik Boğazı mevkisinde kanyon içinde devam eden yangına ise 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahale edilerek üç tarafı kontrol altına alınan yangın kanyona hapsedildi. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik'teki yangın kriz yönetim merkezinden sahadaki çalışmaları koordine etti.



25'er metre uzunluğunda 280 hortum

Yolun olmadığı sarp kayalarla çevrili arazi yapısından dolayı müdahalede güçlük çekildiği bölgeye hortum çekilmesine karar verildi. Yangın işçileri, arazözün giremediği kayalık yamaçlarda bir gecede her biri 25 metre uzunluğunda 280 hortumu uç uca ekledi. 7 kilometrelik hortum çekip alevleri kontrol altına alan kahraman işçiler, yangının kontrol altına alınmasında başrol oynadı. Taşlık, kayalık ve sarp olması nedeniyle tamamen söndürülmesinin zaman alması beklenen yangın, kahraman yangın işçilerinin fedakarlığı sayesinde söndürülüp soğutma çalışmalarına başlanıldı.



İlk defa 7 kilometrelik hortum döşendi

Yetkililer, "Bizim yangına müdahale ettiğimiz hortumlar 25 metre uzunluğunda. Bunları uç uca ekleyerek 7 kilometrelik hortum zinciri oluşturup yangını söndürme ve soğutma çalışması yaptık. Bu her zaman yapılan bir şey değil. 7 kilometre büyük bir rakam. Bu tür yangınlarda 23 kilometre eklenir ama bu yangında yol olmadığı için suyu oraya çıkaramadığımız için hortumları ekleye ekleye ilk defa 7 kilometre hortum döşendi" dedi.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fedakar işçileri kutladı. Bakan Pakdemirli, "Adana Pozantı yangını kahramanların büyük emeğiyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor. An itibarıyla aktif olan bir orman yangını bulunmamaktadır. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

