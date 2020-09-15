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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken çatıdan düşerek yaralandı

DHA

Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken çatıdan düşerek yaralandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten kaçmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı. 
Olay gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 1096 Sokak'ta meydana geldi. Evinde kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçakladığı öne sürülen Mehmet B., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdülaziz B., hayati tehlike kaydıyla tedaviye alındı. Mehmet B.'nin peşine düşen polis, şüphelinin Dede Korkut Mahallesi 838 Sokak'ta bir yakının evinde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen polisleri gören Mehmet B., evin çatısına çıkarak, kaçmak istedi. Dengesini kaybedip, çatıdan başka bir evin çatısına düşen Mehmet B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. 
'BENİ MEŞHUR ETTİNİZ'
Sağlık ekibi tarafından sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce "Beni meşhur ettiniz" dedi, ardından da "Ağabeyim benim evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona" diyerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2020-09-15 04:10:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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