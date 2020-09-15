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Adana Milli Eğitim Müdürü: Okullarımız alışveriş merkezlerinden ve sokaklardan daha hijyenik

DHA

Adana Milli Eğitim Müdürü: Okullarımız alışveriş merkezlerinden ve sokaklardan daha hijyenik


Gülşah ÖZGEN-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)ADANA İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesi, 'Okulum Temiz Belgesi' alan okula yaptığı ziyarette velilere çağrıda bulunarak, "Okullarımız alışveriş merkezlerinden ve sokaklardan daha hijyenik. Velilerimizin okula gelmelerini, süreci yerinde görüp takip etmelerini istiyoruz" dedi. 
Adana'da 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında, Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda katılımla düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Müdür Durgun'un anıta çelenk sunumu ve saygı duruşuyka başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 
Törenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de uygulamaya konulan proje kapsamında 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan Adana Tabipler Odası İlkokulu'na gidilidi, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, okuldaki hijyen kuralları ile EBA destek noktası, kodlama ve yazılım atölyesi, müzik atölyesi, spor salonu ve revirde denetim yaptı. Durgun, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesi birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile biraraya gelerek, sohbet etti. Okul Müdürü Ertuğ Durukan'a 'Okulum Temiz Belgesi'ni takdim eden Durgun, kentte 
yüz yüze eğitime hazır olduklarını söyledi. Durgun, "Çocuklarımı çok özledik, onlar da bizi çok özledi. Dolayısıyla biz artık yüz yüze eğitime hazırız. Önümüzdeki hafta anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerimizi okula alacağız. Her öğrencimiz önümüzdeki hafta, 1 gün, uyum haftası çerçevesinde bizlerle birlikte olacak. Bir sonraki hafta ise aynı öğrencilerimiz haftanın iki günü burada olacak. Geri kalan süreci uzaktan eğitimle desteklenmiş olacak. Diğer sınıfları ise kademeli olarak aynı program çerçevesinde almayı planlıyoruz" dedi. 
TEDBİRLERİ ÖĞRETMENLER BİZZAT TAKİP EDECEK
Yüz yüze eğitim ile ilgili velilerin desteğini beklediklerini dile getiren Müdür Veysel Durgun, "Pandeminin dışında da bizim eğitim-öğretim faaliyetine bu kadar ara verilmemizin bize çok daha ağır faturaları çıkacaktır. Bakanlığımız süreci yönetirken dünyadaki diğer ülkelerin aynı zamanda takibini yapıyor. Hijyen, maske ve mesafe noktasında öğrencilerimizin hem eğitim kısmı hem de buradaki uygulama kısmını bizzati öğretmenlerimiz takip edecek. Okullarımız aslında çocuklarımızın şuanda sokakta gittiği birçok yerden çok daha güvenli bir ortam. Dolayısıyla bu kadar güvenli bir ortamda olmasını arzu etmemek bu çocuklar için cidden bir problem olacak. O yüzden biz hazırız, toplumun da bizimle birlikte hazırlanıp bu çocukları eğitim öğretime kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. 
'VELİLER GELİP GÖZLEMLESİN, BİZE GÜVENEBİLİRLER'
Çocuklarını okula göndermekten endişe duyan velilere saygı duyduklarını ancak süreci yerinde gözlemlemeleri ve bakanlığa güvenmeleri gerektiğinin altını çizen Müdür Durgun, şöyle konuştu: 
"Okullarımız alışveriş merkezlerinden ve sokaklardan çok daha hijyenik. Parkların, alışveriş merkezlerinin açık olduğu, birçok alışverişlerin açık olduğu, toplu taşımaların bu kadar yoğun olduğu bir yerde hala okulları güvensiz görmek ve çocukları oradan uzak tutmak çok da yerinde bir eleştiri olmaz diye düşünüyorum. Velilerimize bir kez daha uyarımız şudur; Gelmelerini, süreci yerinde görüp takip etmelerini istiyoruz. Baskı ya da gelmeyen öğrencimize dönük de herhangi bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Çünkü önümüzdeki eğitim-öğretim yılının büyük bir kısmında hem yüz yüze eğitim hem de aynı zamanda eksik kalan kısmı da uzaktan eğitimle desteklemenin hazırlıklarını yaptık. Hem toplum olarak hem de eğitimin kendi işleyişi itibariyle eğitim dokunma, yakın mesafe, göz teması gibi birçok şeyi talep eden ve olması zorunlu olan bir işleyiş. O yüzden buz bu çocuklarımızı arzu ediyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz." 
GEZİCİ EBA DESTEK NOKTALARI OLUŞTURULDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan dezavantajlı öğrencilere yönelik çalışmaları olduğu bilgisini veren Durgun, "Bakanlığımız uzaktan eğitim erişiminde problem yaşayan öğrencilerimize dönük EBA destek noktaları oluşturdu. İlimizde de 533 civarında EBA destek noktasıyla ilgili bir süreç başlatıldı. Bunlar özellikle dezavantajlı bölgelere çok yoğun bir şekilde oluşturulmaya çalışıldı. Hatta gezici EBA destek noktaları da şuanda oluşturulmaya başlanıldı. Bunlar da kısa zamanda sayın bakanımız tarafından açıklanacaktır. Okulum Temiz Belgesi'ne de bütün okullarımızın başvurusu başladı. İnşallah bütün okullarımız bunu almaya hak kazanacaktır" dedi. DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-09-15 13:24:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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