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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozanlı temizlik işçileri sosyal medyada ilgi odağı oldu

İHA

Kozanlı temizlik işçileri sosyal medyada ilgi odağı oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde güle oynaya göbek atarak işlerini yapan temizlik işçileri, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntüleri on binler tarafından izlenen temizlik görevlileri Bayram Aktaş ve Kenan Özgan, işlerini severek yaptıklarını, o an sevinçli bir haber aldıkları için oynadıklarını dile getirdiler.
Adana’nın Kozan ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasında hem çöpleri toplayan hem de göbek atarak oynayan temizlik görevlileri, sosyal medyanın gündemine oturdu. Soner Özev tarafından Kozan'da Kozan adlı sayfada paylaşıldıktan sonra bir günde 78 bin kişi tarafından izlenen temizlik görevlileri, ilçede ilgi odağı oldu. İşçilerin oynaya oynaya çöp toplanmalarına Kozanlı vatandaşlar, "Neşeniz daim olsun" diyerek alkış ikonları ile destek verdi.
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan temizlik işçisi Bayram Aktaş, işini severek yaptığını ama o gün sevinçli bir haber alarak oynamaya başladığını kaydetti. Aktaş, “İşimizi severek yapıyorum. O an müjdeli haber alınca koptum. Neşeli bir insanım. Sosyal medyada bir anda kendimi görünce şok oldum. Tüm çalışan arkadaşlarımız birbirinden değerli, işimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.
6 yıldır temizlik işlerinde çalıştığını kaydeden Kenan Özgan da, "O gün arkadaşım sevinçli haber aldı. Bir anda oynamaya başladık. Halkın sağlığı için milletin huzurlu olması için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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