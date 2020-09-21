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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tespih tutkunları Adana'daki pazarda buluşuyor

DHA

Tespih tutkunları Adana'daki pazarda buluşuyor


Mustafa Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TÜRKİYE´nin çeşitli illerinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden, her ayın üçüncü haftasında Adana'ya gelerek, tarihi Büyüksaat Kulesi'nin çevresinde kurulan 'Ay Pazarı'nda binlerce farklı tespih çeşidini sergileyen satıcılar, koleksiyonerlerle buluşuyor. Oltu taşı, sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tespihler, pazarda yoğun ilgi görüyor.
Adana'daki tarihi Büyüksaat Kulesi'nin çevresine kurulan 'Ay Pazarı'nda sergilenen farklı tespih çeşitleri, yoğun ilgi görüyor. Her ayın 3'üncü haftası kurulan ve binlerce farklı model tespihler, meraklılarıyla buluşuyor. Oltu taşı, sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar, Osmanlı kehribarı gibi kıymetli taşlardan binbir zahmetle hazırlanan tespihler, kurulan stantlarda alıcılara ve koleksiyonerlere sunuluyor.
'YURT DIŞINDAN GELENLER DE VAR'
Yaklaşık 25 yıldır tespihlere gönül verdiğini ifade eden Vakıflar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmen, çarşıda el işi yapan atölyelerin de bulunduğunu belirterek, "Buraya Türkiye´nin yanı sıra İran, Pakistan, Almanya´dan ve Arap ülkelerinden gelen misafirlerimiz de var. Bu insanlar hem ticaret için hem de koleksiyonluk tespihler almak için geliyor" dedi.
'17 YAŞINDAN BERİ TESPİH ÜRETİYORUM'
Almanya'daki atölyesinde tespih üreten Mesut Yaşmın ise, "17 yaşından beri tespih alım satımı yapıyorum. Daha sonra 'Acaba ben de tespih üretebilir miyim?' diye düşündüm. Yaklaşık 7 yıldır tespih üretiyorum. Ayrıca Almanya'dan antika eşya ve tespih malzemeleri de getiriyorum" diye konuştu.
Ata Muhammed Kuram da tespih satışı yapmak için her ay Afganistan'dan pazara geldiğini söyledi.
'YERİNDE GÖRMEK ÖNEMLİ'
Ankara'da sosyal medya üzerinden tespih satışı yapan İsmail Aydın ise tespih tutkunlarının pazara gelmesini tavsiye ettiğini belirterek, "Ülkeyi gezerek tespih satışı yapıyorum. Tespihleri yerinde görmek, hem ustalarla iletişime geçmek hem de tanışma imkanı dolayısıyla daha iyi oluyor" dedi.
'İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKIP GELDİM'
Tespih alışverişi yapmak için Niğde'den Adana'ya gelen Ülfet Ongun da pazarı çok güzel bulduğunu belirterek, "Bu pazarda ne ararsan var. Tespih sevdası için Niğde'den geldim. Bunun için merak olması gerekiyor. Ben de işimi gücümü bıraktım, tespihin peşinden geldim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI
2020-09-21 08:24:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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