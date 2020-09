Aktürk: "Özel okulların velileri desteklenmeli" ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk: "Her yerin açık, okulların kapalı olması yeni bir kayıtdışı sektöre yol açıyor" "Devlet, bir çocuğun eğitim maliyetini velisine destek olarak verdiğinde, bu sektörün ülke ekonomisine katkısının küçümsenmeyecek rakamlara ulaşacağı aşikardır"

Adana Ticaret Odası (ATOYönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, her yerin açık, okulların kapalı olmasının yeni bir kayıtdışı sektöre yol açtığını bu nedenle devletin vergi kaybına uğradığını söyledi.

Adana Ticaret Odası 44. Grup Eğitim Komitesi Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, yönetim kurulu toplantısında, özel eğitim kurumlarının içinde bulunduğu çıkmaza dikkati çekerek, çözüm önerileri konusunda, eğitim komitesinin görüşlerini dile getirdi.

Aktürk, okullarda tüm kademelerde yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlanması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sadece ilkokul 1. sınıflar için okul zilinin çalacağını duyurduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Oysa, kolejler ve kreşler dahil tüm özel eğitim kurumları yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) Temiz Okul belgeleri alındı. Sınıflardan bahçelere kadar tüm okul geneli sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenledi. Maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri sağlandı. Sınıflar sosyal mesafeye uygun dizayn edildi ‘Önce Sağlık’ prensi ile yüz yüze eğitime hazır olarak tüm kademelerde eğitimöğretime başlaması bekleniyordu.”

“Aslında; devlet de veliler de öğrenciler ve özel eğitim kurumları da haklı” diyen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, ne kadar süreceği bilinmeyen korona virüsün neden olduğu belirsizlik ortamından çıkış için önerilerde de bulundu.

Parklar, bahçeler, tatil köyleri ve AVM’ler dahil her yer açıkken, okullarda tüm kademelerde eğitime başlanması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Aycan Aktürk, şunları kaydetti:

“Devletimizin belirlediği tüm kuralları harfiyen yerine getiren ve sıkı bir denetimle kontrol altında tutulan okullarda çocuklarımız daha güvende olacaktır. Oysa, AVM’lerde, parklarda oynayan çocukları kontrol altında tutmak, okuldaki kontrolden daha güçtür.”



Özel okulların önemi

Veliler ile yaptıkları görüşmelerde bu kaygıların yanı sıra ekonomik sorunları da dile getirdiklerini anlatan Aktürk, “Biz özel eğitim kurumları olarak; kendimize değil, velimize destek istiyoruz” diyerek, şöyle devam etti:

“Devletimizin Anayasal görevi olan eğitim ve öğretim hizmetini yine devletin denetimi ve gözetimi altında veren Özel Okullar, devletin yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Özel okullar; binayı inşa ediyor ya da kiralıyor, başta öğretmen olmak üzere ciddi bir istihdam yaratıyor. Kayıt dışılığın olmadığı bu sektör; devlete vergisini ödeyerek ekonomiye de katkı sağlıyor. Çocuğunu özel okula gönderen bir veli ise çocuğunun eğitiminden dolayı devletin üstündeki yükü almış oluyor. Diğer yandan kamu imkanlarının devlet okullarında okuyan çocuklara daha fazla sunulmasına fırsat sunuyor. Bu durumda devlet, bir çocuğun eğitim maliyetini velisine destek olarak verdiğinde, bu sektörün ülke ekonomisine katkısının küçümsenmeyecek rakamlara ulaşacağı aşikardır. Bu fedakarlığı yapan velinin desteklenmesi daha adil bir uygulama olacaktır.”



Yeni teşvik nasıl olmalı?

Aycan Aktürk, önceki yıllarda uygulanıp daha sonra son verilen bir teşvik ile çocuğunu özel okulda okutan velilere bazı kriterlere bağlı olarak destek sunulduğunu anımsatarak, “Ancak, bu destekten yararlanan bir öğrencinin bir başka özel okula geçtiğinde eğer geçtiği okulda destek kontenjanı dolu ise bu imkandan yararlanamıyordu. Yani çocuk, devlet desteği ile kayıt yaptırdığı okula mahkum bırakılıyordu. Yapılacak bir yeni düzenlemede geçmişteki teşvik sisteminde yaşanan bu ve benzer sorunların da aşılması gerekiyor” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okullarda yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1'e çekildiğini, özel üniversiteler için de geçerli olan kararda, indirimin 1 Eylül 202030 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsadığını vurgulayan Aycan Aktürk, “Bu düzenleme uzun yıllardır gündemde olan bir taleptir. Ancak, sınırlı tarihler arasında tutulmaması gerekiyordu” görüşünü dile getirdi.

Aktürk, uzaktan eğitim için yüzde 25 indirim yapan özel okulların, bu kararın ardından 1 Eylül öncesi kayıt yaptıran velilerine KDV’nin de yüzde 7’lik kısmını da iade ettiğini bildirdi.



Merdiven altı eğitim kaygısı

Okulların kapalı olmasının yeni bir kayıt dışı sektörün de doğmasına yol açtığını belirten Aycan Aktürk, bu konudaki kaygılarını dile getirirken, “Ödev Ablası, Ödev Abisi, Oyun Ablası gibi hizmetler veren yeni bir sektör doğdu. Ancak, bunların kaçı kayıtlı çalışıyor? Bu durum eğitimin merdiven altına inmesinin yanı sıra devletimizi de vergi kaybına uğratıyor. Diğer taraftan bu hizmeti veren kreşlerimizi kapanma ile karşı karşıya bırakıyor” diye konuştu.

Uzmanlar, eğitimciler ve velilerin yıllardır bilgisayar bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ettiğini anımsatan Aycan Aktürk, “Mevcut durumda, okuldan uzak tutulan, evde asosyal bir hayata mahkum bırakılan, teknoloji bağımlısı mutsuz bir gençlik yetişiyor. Eve kapattığımız çocuklarımız; uzak tutmaya çalıştığımız bilgisayar oyunlarının esiri oluyor. Bir başka muamma ise aylarca eve kapanan çocukların ve gençlerin uğradığı psikolojik tahribatın nasıl telafi edileceğidir” dedi.

Tüm dünyada korona virüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, can almaya da devam ettiğine vurgu yapan Aycan Aktürk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hepsinden önemlisi virüsün daha ne kadar hayatımızda olacağını da hiçbir bilim insanı kestiremiyor. Böyle bir tabloda ‘Tedbirleri alıp, bu virüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız’. Yani hayatı normalleştirmeliyiz. Hayatı normal yaşamak ise okullar açılmadan mümkün olmayacak. Mevcut tabloda özel okullar kapılarına kilit mi vurmalı? Bu belirsizliğin bir an önce devletimizin ilgili kurumları tarafından giderilmesini umut ediyoruz.”

