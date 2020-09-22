Aktürk: "Özel okulların velileri desteklenmeli" ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk: "Her yerin açık, okulların kapalı olması yeni bir kayıtdışı sektöre yol açıyor" "Devlet, bir çocuğun eğitim maliyetini velisine destek olarak verdiğinde, bu sektörün ülke ekonomisine katkısının küçümsenmeyecek rakamlara ulaşacağı aşikardır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktürk: "Özel okulların velileri desteklenmeli" ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk: "Her yerin açık, okulların kapalı olması yeni bir kayıtdışı sektöre yol açıyor" "Devlet, bir çocuğun eğitim maliyetini velisine destek olarak verdiğinde, bu sektörün ülke ekonomisine katkısının küçümsenmeyecek rakamlara ulaşacağı aşikardır"

İHA

Aktürk: "Özel okulların velileri desteklenmeli" ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk: "Her yerin açık, okulların kapalı olması yeni bir kayıtdışı sektöre yol açıyor" "Devlet, bir çocuğun eğitim maliyetini velisine destek olarak verdiğinde, bu sektörün ülke ekonomisine katkısının küçümsenmeyecek rakamlara ulaşacağı aşikardır"

Adana Ticaret Odası (ATOYönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, her yerin açık, okulların kapalı olmasının yeni bir kayıtdışı sektöre yol açtığını bu nedenle devletin vergi kaybına uğradığını söyledi.
Adana Ticaret Odası 44. Grup Eğitim Komitesi Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, yönetim kurulu toplantısında, özel eğitim kurumlarının içinde bulunduğu çıkmaza dikkati çekerek, çözüm önerileri konusunda, eğitim komitesinin görüşlerini dile getirdi.
Aktürk, okullarda tüm kademelerde yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlanması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sadece ilkokul 1. sınıflar için okul zilinin çalacağını duyurduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
“Oysa, kolejler ve kreşler dahil tüm özel eğitim kurumları yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) Temiz Okul belgeleri alındı. Sınıflardan bahçelere kadar tüm okul geneli sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenledi. Maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri sağlandı. Sınıflar sosyal mesafeye uygun dizayn edildi ‘Önce Sağlık’ prensi ile yüz yüze eğitime hazır olarak tüm kademelerde eğitimöğretime başlaması bekleniyordu.”
“Aslında; devlet de veliler de öğrenciler ve özel eğitim kurumları da haklı” diyen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Aktürk, ne kadar süreceği bilinmeyen korona virüsün neden olduğu belirsizlik ortamından çıkış için önerilerde de bulundu.
Parklar, bahçeler, tatil köyleri ve AVM’ler dahil her yer açıkken, okullarda tüm kademelerde eğitime başlanması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Aycan Aktürk, şunları kaydetti:
“Devletimizin belirlediği tüm kuralları harfiyen yerine getiren ve sıkı bir denetimle kontrol altında tutulan okullarda çocuklarımız daha güvende olacaktır. Oysa, AVM’lerde, parklarda oynayan çocukları kontrol altında tutmak, okuldaki kontrolden daha güçtür.”

Özel okulların önemi
Veliler ile yaptıkları görüşmelerde bu kaygıların yanı sıra ekonomik sorunları da dile getirdiklerini anlatan Aktürk, “Biz özel eğitim kurumları olarak; kendimize değil, velimize destek istiyoruz” diyerek, şöyle devam etti:
“Devletimizin Anayasal görevi olan eğitim ve öğretim hizmetini yine devletin denetimi ve gözetimi altında veren Özel Okullar, devletin yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Özel okullar; binayı inşa ediyor ya da kiralıyor, başta öğretmen olmak üzere ciddi bir istihdam yaratıyor. Kayıt dışılığın olmadığı bu sektör; devlete vergisini ödeyerek ekonomiye de katkı sağlıyor. Çocuğunu özel okula gönderen bir veli ise çocuğunun eğitiminden dolayı devletin üstündeki yükü almış oluyor. Diğer yandan kamu imkanlarının devlet okullarında okuyan çocuklara daha fazla sunulmasına fırsat sunuyor. Bu durumda devlet, bir çocuğun eğitim maliyetini velisine destek olarak verdiğinde, bu sektörün ülke ekonomisine katkısının küçümsenmeyecek rakamlara ulaşacağı aşikardır. Bu fedakarlığı yapan velinin desteklenmesi daha adil bir uygulama olacaktır.”

Yeni teşvik nasıl olmalı?
Aycan Aktürk, önceki yıllarda uygulanıp daha sonra son verilen bir teşvik ile çocuğunu özel okulda okutan velilere bazı kriterlere bağlı olarak destek sunulduğunu anımsatarak, “Ancak, bu destekten yararlanan bir öğrencinin bir başka özel okula geçtiğinde eğer geçtiği okulda destek kontenjanı dolu ise bu imkandan yararlanamıyordu. Yani çocuk, devlet desteği ile kayıt yaptırdığı okula mahkum bırakılıyordu. Yapılacak bir yeni düzenlemede geçmişteki teşvik sisteminde yaşanan bu ve benzer sorunların da aşılması gerekiyor” dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okullarda yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1'e çekildiğini, özel üniversiteler için de geçerli olan kararda, indirimin 1 Eylül 202030 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsadığını vurgulayan Aycan Aktürk, “Bu düzenleme uzun yıllardır gündemde olan bir taleptir. Ancak, sınırlı tarihler arasında tutulmaması gerekiyordu” görüşünü dile getirdi.
Aktürk, uzaktan eğitim için yüzde 25 indirim yapan özel okulların, bu kararın ardından 1 Eylül öncesi kayıt yaptıran velilerine KDV’nin de yüzde 7’lik kısmını da iade ettiğini bildirdi.

Merdiven altı eğitim kaygısı
Okulların kapalı olmasının yeni bir kayıt dışı sektörün de doğmasına yol açtığını belirten Aycan Aktürk, bu konudaki kaygılarını dile getirirken, “Ödev Ablası, Ödev Abisi, Oyun Ablası gibi hizmetler veren yeni bir sektör doğdu. Ancak, bunların kaçı kayıtlı çalışıyor? Bu durum eğitimin merdiven altına inmesinin yanı sıra devletimizi de vergi kaybına uğratıyor. Diğer taraftan bu hizmeti veren kreşlerimizi kapanma ile karşı karşıya bırakıyor” diye konuştu.
Uzmanlar, eğitimciler ve velilerin yıllardır bilgisayar bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ettiğini anımsatan Aycan Aktürk, “Mevcut durumda, okuldan uzak tutulan, evde asosyal bir hayata mahkum bırakılan, teknoloji bağımlısı mutsuz bir gençlik yetişiyor. Eve kapattığımız çocuklarımız; uzak tutmaya çalıştığımız bilgisayar oyunlarının esiri oluyor. Bir başka muamma ise aylarca eve kapanan çocukların ve gençlerin uğradığı psikolojik tahribatın nasıl telafi edileceğidir” dedi.
Tüm dünyada korona virüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, can almaya da devam ettiğine vurgu yapan Aycan Aktürk, sözlerini şöyle tamamladı:
“Hepsinden önemlisi virüsün daha ne kadar hayatımızda olacağını da hiçbir bilim insanı kestiremiyor. Böyle bir tabloda ‘Tedbirleri alıp, bu virüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız’. Yani hayatı normalleştirmeliyiz. Hayatı normal yaşamak ise okullar açılmadan mümkün olmayacak. Mevcut tabloda özel okullar kapılarına kilit mi vurmalı? Bu belirsizliğin bir an önce devletimizin ilgili kurumları tarafından giderilmesini umut ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komşularını ölü bulan vatandaşlar şok oldu Adana’da 56 yaşındaki adam, apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Komşularını ölü bulan vatandaşlar şok oldu Adana’da ...
Kozan´da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kozan´da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
Galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs ...
Adana´da DEAŞ´a uyuyan hücre operasyonu:  6 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana´da DEAŞ´a uyuyan hücre operasyonu:  6 gözaltı ...
DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev aldıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geçen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana’da şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon Suriye’de DEAŞ ...
Motosiklet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi: 2 yaralı
İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını söyledi
YEREL HABERLER İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını ...
Adana’da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
Bekçilerin kovalayıp yakaladığı şüphelinin üzerinden 2 adet tabanca çıktı Üzerinde iki adet tabanca ile yakalanan şahıs,” Sıkıntı yok, kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah” dedi
YEREL HABERLER Bekçilerin kovalayıp yakaladığı şüphelinin üzerinden ...
TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü (2) - Yeniden
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü (2) - Yeniden
TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü
Adanaspor'da Yunus Murat Ceylan dönemi
YEREL HABERLER Adanaspor'da Yunus Murat Ceylan dönemi
Adana’da feci kaza: 3 kişi yanarak öldü
YEREL HABERLER Adana’da feci kaza: 3 kişi yanarak öldü
Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”
YEREL HABERLER Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”
Ahmet Taşyürek: “Bizim için değerli bir maç oldu”
YEREL HABERLER Ahmet Taşyürek: “Bizim için değerli bir maç oldu”
Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa verildi
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa ...
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor: 1-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor: 1-1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - B. Boluspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - B. Boluspor: 1
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana´da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - B. Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - B. Boluspor: 1 (İlk ...
14 yaşındaki cinayet sanığı: "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi, ailesine ve kendisine küfrettiği gerekçesiyle tabancayla öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki sanık: "'Dedeni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim’ dedi. Ölmüş annem ve aileme küfretti"
YEREL HABERLER 14 yaşındaki cinayet sanığı: "Kaç el ateş ettiğimi ...
İlk ders yeni tip korona virüs Adana'da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü ve alınacak tedbirleri anlattı
YEREL HABERLER İlk ders yeni tip korona virüs Adana'da polis, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X