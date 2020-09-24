Başkan Özgan hizmetleri anlatıyor talepleri dinliyor

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek ilçe için taleplerini dinliyor.

Başkan Özgan, Tavşantepe Mahallesinde, iş yerlerini gezerek esnafın sorunlarını dinledi. Başkan Özgan, ziyaretlerinde pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulmasını isteyerek, "Esnafımızla ve vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini alırken, bir yandan da yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri dinliyor çözüm yolları arıyor, vatandaşlarımızın taleplerini elimizden geldiği kadar çözmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.