Bayram Akgül: "Fatih hocanın lisansla ilgili problem vardı, onu çözemedik" Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül: “Benim çocuklara idman yaptıracak saham yok” “Bu şehrin çocukları idman yapamıyor”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Başkan Bayram Akgül, Adana’da kent merkezinde yeşil alanın azlığı nedeniyle altyapı oyuncularının idman yapamamasından dert yanarak, “Biz çocukları otobüslerle alıp her gün birinin verdiği sahada idmana götürüyoruz. Bu şehrin çocukları idman yapamıyorlar. Ben tek başıma ancak bu kadarını yapabiliyorum. Benim bu çocuklara idman yaptıracak saham yok” dedi.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Geçen sene kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen Bayram Akgül, “Maalesef küme düştük ama pandemiden dolayı kısmet diyelim ligde kaldık. Bu sene, geçen sene yaptığımız hataları yapmayacağımız. Aslında yapmamız gereken hatalardı. Kendimizi eleştirdiğimiz dönemler var. Adanaspor camiası bu şehre mal olmuş büyük bir camia. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda bu sezonu geçirir, istediğimiz yerde ligi bitiririz” diye konuştu.



“Gençlerin önünü açmak gerek”

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten turuncubeyazlı ekibin başkanı, “Teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda 12 eksiğimiz var. İnşallah eksiklikleri gidereceğiz. Giderince sizlerle paylaşacağız. Teknik heyet değişikliği kamuoyunda skorer gibi algılandı ama bizim Fatih hocayla skorla ilgili problemimiz yoktu. Lisans ile ilgili problem vardı, onu çözemedik. Dolayısıyla bu şekilde devam edemeyeceğimizi kendisiyle anlaşırken görüşmüştük. Eğer süreçte lisansını çözebilirse kapımız her zaman açık. Yunus Murat Ceylan bizimle beraber 2 defa şampiyonluk yaşamış bir insan. Hiçbir zaman irtibatımızda kopmadı. Kendisi çok zeki bir kardeşimiz. Gençlerin önünü açmak gerekiyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Yaşadığımız bazı problemlerden dolayı takım kötüye gitti”

Adanaspor’un transfer yaptığı oyuncuları çok incelediğini dile getiren Akgül, “Alacağımız oyuncuları scout ekibimiz hem canlı hem de video görüntülerini izleyerek karar veriyor. Bizim geçen seneki takımımız aslında kötü bir takım değildi, içeride yaşadığımız bazı problemlerden dolayı takım kötüye gitti. Bu sene ki yabancı oyuncularımızın çok başarıları var. Bir kişi veya bir menajerin aklıyla alınan oyuncu yok bizde. Birçok aklın ortak karar verdiği bir takım oluşturuluyor Adanaspor’da. Geçen sene başarısız olmamızın birçok sebebi var. Tek bir sebep hakkında konuşmak yanlış olur” şeklinde konuştu.



“Gün gelecek bütün kulüpler şirketleşecek”

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın, ‘Adana Demirspor’un şirketleşmesi gerek’ açıklamalarını da değinen Başkan Akgül, “Ben 14 sene önce Türk futbolunun kurtuluşu şirketleşmede diye söylemiştim. Gün gelecek bütün kulüpler şirketleşecek, şirketleşmek zorunda. Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün Adana Demirspor Kulübü'nün şirketleşmek istemesi doğru yolda olduğunu gösterir. Murat Sancak çok iyi işler yapıyor, kendisi benim eski dostumdur zaten. Bence doğru yolda ilerliyor. Eğer Adana Demirspor camiası bunu becerebiliyorsa çok doğru” yorumunu yaptı.



“Bu şehrin çocukları idman yapamıyor”

Başkan Akgül, altyapı konusunda ise şu cümlelere yer verdi:

“Bizim altyapıdan oynattığımız şu anda 56 oyuncu var. En fazla altyapıdan oyuncu oynatıp piyasaya süren Adanaspor. Çatalan’da bulunan tesislerin Adana için doğru olmadığını 13 sene önce söylemiştim. Kimse çocuğunu oraya göndermek istemiyor ve çok büyük bir alan olduğu için işletme maliyeti çok yüksek. Tek başınıza bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Şehirden hiçbir destek alamadık. 'Araziyi verin biz yapalım' dedik, olmadı. 'Arsayı bulduk, burayı verin' dedik yapamadılar. Şampiyon olduğumuz sene yeri belirledik, burayı verin dedik yine olmadı. Adanaspor’un altyapısında şu anda binin üzerinde oyuncu var. Bunların hepsi Adana çocuğu. Benim bu çocuklara idman yaptıracak saham yok. Bu benim kabahatim mi? Yer yok kentte. Her taraf bina olmuş. Yeni kuzey Adana inşa edilmiş, çıkmaz sokaklar var. Her gün biz çocukları eski stadyumun oradan otobüslerle alıp her gün birinin verdiği sahada idmana götürüyoruz. Bence spor kamuoyunun bunu tartışıp konuşması lazım. Bu şehrin çocukları idman yapamıyorlar. Ben tek başıma bu kadarını yapabiliyorum. Bizim A takımın sahası 45 gün kışlık bakıma geçtiğinde idman yapacak saha arıyoruz. Bu benim ayıbım değil. Bayram Akgül yeşil alanı otel, rezidans yapmak için istemiyor. Yapamıyoruz ama bunu.”

Konuşmanın ardından TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Bayram Akgül’e plaket taktim etti.

