Adana'da aynı anda aynı yerde iki kaza: 3 yaralı Bir sürücü kazayı bıraktı, gazeteciye saldırdı

Adana Kozan karayolunda Kozan ve Adana istikametindeki şeritlerde aynı anda aynı yerde iki ayrı kaza meydana gelerek 4 araç hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Kazada olayı görüntülemek isteyen gazeteciye zor anlar yaşatan bir sürücü ise polis ekipleri tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

İddialara göre, Adana Kozan Karayolunda Kozan’dan Adana istikametine ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen 01 RY 136 plakalı Mercedes sürücüsü, Kozan istikametine dönmek isteyen 01 CVR 62 plakalı Hasan Kocaoğlu yönetimindeki Megane araca çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 kadın yolcu hafif yaralanarak 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dakikalar sonra 01 RY 136 plakalı Mercedes araç ön motor kısmından yükselen dumanların ardından alevlere teslim oldu. Yoldan geçen sürücülerin yangın söndürme müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç yangını söndürüldü. Şans eseri sürücü kazanın hemen ardından içinden çıkması ile faciadan dönüldü. Aynı dakikalarda karşı şeritten Adana istikametinden Kozan istikametine ilerleyen 01 AC 248 plakalı Şükrü Ali Çürümez yönetimindeki Brodway marka araç, aynı istikamette ilerleyen 01 ZE 510 plakalı BMW araç sürücüsü Şükrü Cumali Erdoğan’ın aracına arkadan çarparken ikinci kaza meydana geldi. Kazada hafif yaralanan sürücü Şükrü Ali Çürümez'in eşi, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Önce polislerle tartıştı ardından, gazeteciye saldırdı

Trafik ve asayiş ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı esnada trafik ekipleri sürücülerin tek tek alkol testini yaparken olay yerinde kazanın yaşanması ile ilgili raporlar hazırlanırken raporun kendisine verilmesi için polislerle tartışan 01 ZE 510 plakalı BMW araç sürücüsü Şükrü Cumali Erdoğan ardından İhlas Haber Ajansının muhabirine kimlik sorarak olay yerinde görevini yapan muhabire kimlik göstermesi için zor anlar yaşattı. Muhabirin kimliğini polis ekiplerine ibraz edeceğini vatandaşa kimlik göstermek zorunda olmadığını beyan etmesi üzerine kazaya karışan aracı çekmemesi ve silmesi için tehditler savurdu muhabiri aracına kadar takip etti. Kadın muhabiri aracında darp etmeye çalışan şahıs, polis ekiplerinin araya girmesiyle olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.



Sürücü Kocaoğlu karayollarına acil kavşak yapılması için seslendi

Kazada eşi ve araçtaki bir yolcusu daha yaralanarak hastanelik olan 01 CVR 62 plakalı aracın sahibi Hasan Kocaoğlu, dönüş levhasının bulunduğu yerden sinyalini vererek dönüş yaptığını belirterek, “Aracıma gaz aldım. Ana yola çıkmadan sinyal verdim. Ben dönüş yaptığım esnada ardımdan süratli gelen araç bana çarptı. Bana dönüş yaparken hızlı gelen Mercedes vurdu ve ardından alev aldı. Kara yolları yol yapıyor ama önlem alınmıyor. Burada dönüş levham var. Ama kavşak yapılmalı. İnsan hayatına bir şey olmadan önlem alınmalı” dedi.

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