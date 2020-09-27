Sağlık için kullanılan kehribar taşına yoğun ilgi



Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, tespih ve değerli taş satıcısı Mustafa Şimşek, boğaz ağrısı, bebeklerde sarılık ve vücut elektriğini aldığına inanılan kehribar taşının satışlarında artış olduğunu söyledi. Şimşek, özellikle anne ve babaların yeni doğan ve sarılık geçiren bebeklerine kehribar kolyesi aldığını belirtti.

Kentte uzun yıllardır tespih ve değerli taş satıcılığı yapan Mustafa Şimşek, son dönemlerde vatandaşların sarı renkli kehribar taşına yöneldiğini söyledi. Özellikle tespih ve takı için kullanılan kehribarı alan vatandaşların bu ürünü sağlık amaçlı kullandığını anlatan Şimşek, kehribarın insan vücuduna faydalarının bilimsel olarak da kanıtladığı belirtti.

'ÖZELLİKLE STRESİ VE VÜCUTTAKİ ELEKTRİĞİ ALIYOR'

Özellikle anne ve babaların yeni doğan ve sarılık geçiren bebeklerine kehribar kolyesi aldığını söyleyen Şimşek, "Bu ürünün birçok faydası var. Özellikle stresi ve vücuttaki elektriği alıyor. Bazı vatandaşlar, ağrıyan yerlerine koyuyor. Boğaz ağrısı, tiroid bezi enfeksiyonu, soğuk algınlığı, astım, bronşite iyi geldiğini duyuyoruz. Fiyatları 100 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Tespih olarak erkekler kullanıyor. Kadın kullanıcılarımız da kolye ve bileklik şeklinde olanlarını tercih ediyor" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI

2020-09-27 09:51:16



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