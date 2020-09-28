Adana'da aranan 202 kişi yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerince son bir haftada yapılan şok baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 202 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 1 motosiklet, 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 10 iş yerine de idari işlem uygulandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-28 09:38:53
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