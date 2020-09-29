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Kiralık gelinliği kumlu olduğu gerekçesiyle geri almayınca dövüldü

DHA

Kiralık gelinliği kumlu olduğu gerekçesiyle geri almayınca dövüldü


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da 6 bin liraya kiraladığı gelinliği düğün ve dış çekimin ardından teslim etmek için mağazaya getiren damat M.K.İ., kirli ve kumlu olduğu gerekçesiyle gelinlik iade alınmayınca satış danışmanı Eylem Ertik'i (41) yumruklayarak, burnunu kırdı. Damat M.K.İ., kız kardeşi M.N.İ ile ismi öğrenilemeyen yengesinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını söyleyen Ertik'in yaşadığı şiddet anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Ağustos günü Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir gelinlikçide meydana geldi. 15 yıldır satış danışmanı olarak çalışan evli, 3 çocuk annesi Eylem Ertik 17 Ağustos günü evlilik hazırlığında olan damat M.K.İ. ve eşi İ.İ.'ye 6 bin liraya gelinlik kiraladı. İddiaya göre kiralama bedelini ödeyip, sözleşme imzalayan çift, 27 Ağustos'ta düğünlerini, 28 Ağustos'ta da sahilde dış çekimlerini yapıp, 29 Ağustos Cumartesi günü gelinliği teslim etmeye geldi. Gelinliği gören Ertik, sahilde yapılan dış çekim sonrası gelinliğin temizlenemeyecek kadar kumlu ve çok kirli bir durumda olduğundan sözleşme gereği gelinliğin zararının ödenmesi ya da 1500 TL daha vererek, satın alınabileceğini söyledi. Damat, satın almayı kabul ederek, 500 lirayı kredi kartından ödeyip, geri kalanını akşam getireceğini söyleyip, gelinliği alarak mağazadan çıktı. 
ÖNCE KABUL EDİP SATIN ALDILAR, AKŞAM ÇALIŞANI DARBETTİLER
Akşam saatlerinde damat, eşi İ.İ. kız kardeşi M.N.İ. ve ismi öğrenilemeyen yengesi ve amcaları ile tekrar mağazaya geldi. İddiaya göre önce mağaza sahibiyle konuşan aile, ardından gasbedildiklerini ileri sürerek, 6 bin 500 lirayı geri istedi. Sözleşmeyi gösteren çalışanlar, böyle bir durumun olmadığını anlatmaya çalışırken çiftin amcası sözleşmeyi yırttı. Bu sırada Eylem Ertik, damat M.K.İ.'yi çağırmak için yöneldiği sırada damadın kız kardeşi M.N.İ'nin üzerine saldırıp, itmesi sonucu yere düştü. Arkadaşlarının yardımıyla yerden kaldırılan Ertik'i damat da yumruk atıp, darbetti. Kavganın ardından aile mağazadan çıkarak, camları yumruklarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan genç kadının burnunda kırık, gözünde ise hasar oluştuğu anlaşıldı. 
YARISINA KADAR KUMLAR İÇİNDEYDİ
Gelinliğin yarısına kadar kumlar içinde olduğunu belirten Ertik, "Biz, öncesinde dış çekimlerde gelinliği çok kötü bir durumda bize getirirlerse satın alma yapmalarını ya da zararını karşılamaları gerektiğini açıklıyoruz. Ufak bir kirlilik, yırtık, hatta yanık da hiç sıkıntı değil. Temizletmeleri de gerekmiyor ama bu gelinlik olağan dışı bir durumda geldi. Ben de bu durumda gelinliği kabul edemeyeceğimizi söyledim. Gelinliği satın almak istediğini söyledi. Bir miktar ödeme yapıp, aileleriyle görüştükten sonra akşam geleceklerini söylediler. Gelinliği kendilerine teslim ettim. Gelinlik, yarısından yukarı kadar tamamen kum içerisindeydi. Gelinliği kaldırdığınızda dahi kumlar yere dökülüyordu. Kuru temizlemenin dahi kabul edebileceği durumda değildi" diye konuştu.  
KIZ KARDEŞİ BOĞAZINA SARILDI, AĞABEYİ YUMRUKLADI
Öğlen gelinliğin kötü durumda olduğunu kabul ederek satın almak isteyen çiftin, akşam yengeleri ile birlikte tekrar geldiklerinde kavga çıktığına dikkat çeken Ertik olay anını şöyle anlattı: 
"Siz bir araba kumu getirip, resmen gelinliğin üzerine dökmüşsünüz dedik. Hatta damat beyle gülüştük. Onlar da önce kabul ettiler ancak akşam yengeleri ile gelince kabul etmeyip, kavga etmeleri şaşırtıcı. Yengeleri gelip, 'siz benim oğlumu gasp ettiniz, gaspçısınız, delisiniz' diye hakaret ederek, gelinliği mağazanın ortasına attı. Oturup anlaşabiliriz dedik ancak kabul etmediler. Paralarını istediler. Biz de böyle olamayacağını, gelinliğin alındığını ve onla düğünün, dış çekimin yapıldığını belirttik. Bu derece değil de ufak bir kirlilikle kabul edebileceğimizi söyledik ama yenge konuşmayı asla kabul etmedi. Karşılıklı şikayetçi olalım, kibar bir şekilde anlaşalım derken damadın kız kardeşi üzerime saldırdı. Boğazıma yapışıp beni yere düşürdü. Ben o anın şokunu atlatamamışken damat bey yumruk attı. Hem burnumda hem göz altında kırık var. Bu uzun süreli bir tedavi olacak çünkü burnumdan ameliyat olmam gerekecek. Ayrıca kendimi hiç iyi hissetmiyorum ve psikolojik tedavi görüyorum. Şikayetçi oldum. Damattan da kız kardeşinden de yengesinden de hepsinden şikayetçiyim."
DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2020-09-29 17:54:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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