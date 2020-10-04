'Sokak hayvanlarını aşılayamazsak insan sağlığını koruyamayız'



Mustafa Yusuf KANTARLIGülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA) ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sokak hayvanı popülasyonunun kısırlaştırma yöntemiyle kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "2,2 milyon nüfuslu Adana´da şu anda 200 bin sokak hayvanı bulunmakta. İnsan sağlığı açısından sokak hayvanlarını hastalıklara karşı aşılayamazsak, salgından koruyamazsak insan sağlığını koruyamayız´´ dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, kentlerde insan nüfusunun yüzde 10'u kadar sokak hayvanı bulunduğunu kaydetti. 2,2 milyon nüfuslu Adana'da 200 bin sokak hayvanı olduğunu dile getiren Köse, "´DSÖ'nün yine başka bir açıklamasına göre bu hayvanların yüzde 70´ini kısırlaştırırsak popülasyonu kontrol altına almış oluyoruz. Her belediye 'benim görevim değil' demeden her ilçeye barınak kurmalıdır. Mutlaka kısırlaştırma merkezi kurmalı, bu işe emek vermelidirler. Bu merkezlerde de yeterince veteriner hekim istihdam etmeleri gerekiyor. Bütün belediyeler unutmamalıdır ki sokak hayvanlarıyla ilgilenmek 5192 sayılı yasa gereği görevleridir" diye konuştu.

Artan sokak hayvanı popülasyonu kontrol edilmezse sağlık açısından büyük sıkıntılar yaşanacağını belirten Köse, "İnsan sağlığı açısından bakarsak sokak hayvanlarını hastalıklara karşı aşılayamazsak, salgından koruyamazsak insan sağlığını koruyamayız. Eğer bu hayvanlarla parazit mücadelesi yapamazsanız parklarda dolaşan çocuklar içinde paraziter hastalıklarla risk oluşur. Hayvan sağlığını korumadan, sokak hayvanlarını kontrol altına almadan insan sağlığını koruyabilmemiz mümkün değil´´ dedi.

'KÖPEKLER AÇSA SALDIRABİLİR'

Açıklamasında, çok sayıda kişinin sokak köpeklerinden tedirgin olduğunu da belirten Köse, "İnsanlar sokak hayvanlarından korkabilir. Evine gitmekten korkabilir. Bunlar insani bir duygudur. O nedenle sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altına almamız gerekiyor. Köpekler kimseye saldırmaz, diye bir durum yok. Köpekler açsa gıdasını koruyabilmek için saldırabilirler. Köpekler grup halinde dolaşınca cesaretleri artıyor. Grup halinde dolaşınca hayvanlar kendilerini güçlü hissederler´´ diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN

2020-10-04 11:46:38



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