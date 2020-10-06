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Tabancayla market soydu, polisten kaçamadı Adana’da kasiyeri tabancayla etkisiz hale getirip marketten 2 bin lira gasp edip kaçan zanlıyı polis yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyip yakaladı Gasp anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

İHA

Tabancayla market soydu, polisten kaçamadı Adana’da kasiyeri tabancayla etkisiz hale getirip marketten 2 bin lira gasp edip kaçan zanlıyı polis yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyip yakaladı Gasp anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Adana’da kasiyeri tabancayla etkisiz hale getirip marketten 2 bin lira gasp ederek kaçan zanlı, yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek tespit edilip yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 3 Ekim günü merkez Seyhan ilçesine bağlı İkibinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzüne pandemi maskesi takan eldivenli bir kişi markete girip bir süre alışveriş yapıyormuş gibi dolaştıktan sonra diğer müşterilerin iş yerinden ayrılmasıyla tabancasını çıkartıp iki kasiyer kadını etkisiz hale getirdi ve 2 bin lira gasp edip kaçtı.

Gasp anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
Zanlı olay yerinden kaçınca görevliler polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlının yüzü kapalı olduğu için kaçış güzergahındaki bütün güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Polis yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyip zanlının aynı mahalledeki bir binanın 4. katına çıktığını belirledi. Polis bu evdeki şahısları sorguladığında zanlının isminin Ali D. (18) olduğunu, ev sahibinin de ablası olduğunu olaydan sonra bu eve gelip kıyafetlerini çıkartıp ablasına yıkamasını söylediğini daha sonra da eniştesinin kıyafetini giyip gittiğini belirledi. Ayrıca ablasına bir arkadaşından alacağı olduğunu, vermediği için tartıştığını söylediği öğrenildi. Polis bunun üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı kısa sürede evinde yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı sorgusunda kuru sıkı tabancayla soygunu gerçekleştirdiğini, o marketi soymadan önce de başka marketi soymaya gittiğini ancak kasiyer erkek olduğu için vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Ali D. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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