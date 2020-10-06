Yavru sincaplar evin neşesi oldu Adana’da apartman görevlisi Yücel Kuruağaç, ağaçtan düşen ve ölmek üzere olan 2 sincap yavrusuna sahip çıkarak hayata tutunmalarını sağladı Şırıngayla beslenen "Pino" ve "Cino" adı verilen yavru sincaplar, Kuruağaç ailesinin neşe kaynağı oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde apartman görevlisi Yücel Kuruağaç, ağaçtan düşen ve ölmek üzere olan 2 sincap yavrusuna sahip çıkarak hayata tutunmalarını sağladı. Kuruağaç, Pino ve Cino adını verdiği yavru sincapları şırınga ile besliyor.

Kozan'a bağlı Gedikli Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası Yücel Kuruağaç, ağaç dibine düşmüş ve ölmek üzere bulduğu 2 yavru sincabın hayata tutunmasını sağladı. Yavru sincapları özel hazırladığı sulandırılmış süt ve bisküvi ile 4 gündür şırıngayla besleyen Kuruağaç, kendilerine gelen yavru sincapların evin neşe kaynağı olduğunu söyledi.

4 gün önce evin bahçesindeki ceviz ağacının dibinde yavruları bulduklarını belirten Kuruağaç, "İkisi de açlıktan ölmek üzereydi. Onları öyle bırakamazdım. Gözlerini açamıyorlardı yaralı gibi ölü gibi yatıyorlardı. Getirdim sulandırılmış sütle besledim. Sütten sonra kıpırdamaya başladılar. 34 saat aralıklarla beslemeye başladım. Kendilerine geldiler tatlı oldular" dedi.

İnternetten bakımını araştırdığını söyleyen Kuruağaç, "Büyüdüklerinde doğaya geri bırakacağım. 15 günlük gibi. Gözleri yeni açıldı. Sincapları seviyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Evimize neşe kattılar. Küçük olana 'Cino' diğerine 'Pino' ismini verdik. Acıktıklarında ses çıkarıyorlar. Karınları doyunca uyuyorlar. Dişleri cansız sütle mama ile bakıyorum. Dişleri çok küçük fındık ceviz vermiyorum. Bunları kurtardığım için çok mutluyum” diye konuştu.

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