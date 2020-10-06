Amatör Spor Haftası açılışı yapıldı

Adana'da Amatör Spor Haftası, açılış töreniyle başladı

Pandemi nedeniyle alınan önlemler ışığında, Atatürk Parkında anıta çelenk konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışa, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, belediyelerin spor müdürleri, kulüp temsilcileri ve belirli sayıda sporcu katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, “2013 yılından bu yana Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftasının yeni bir açılışını daha gerçekleştiriyoruz. Sporun tabana yayılması ve her kesimden herkesi sporla buluşturmak adına yılda bir defada olsa bu etkinliği yapıyoruz. Ama unutulmasın ki amatör spor bizim üç yüz altmış beş günümüzde var. İl Müdürümüzle planlamış olduğumuz çok güzel etkinlikler vardı. Ancak bu sene pandemi nedeniyle gelen talimatlar doğrultusunda iptal etmek durumunda kaldık. Ama biz yine de gerek sporun içinde görev alan kardeşlerimizi ziyaret ederek, gerekse bizi ziyarete gelenleri kabul ederek bu haftayı katlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunarken, sporla ve sağlıkla kalmanızı diliyorum.”

Törende ASKF Başkanı Dr Ahmet Bozan tarafından günün önemine binaen Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar’a ASKF rozeti takıldı.

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