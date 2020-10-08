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Piyasaya sahte para süren 3 kişi, yakalandı

DHA

Piyasaya sahte para süren 3 kişi, yakalandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA´da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli operasyon ile yakalandı.
Kent genelinde sahte para basan ve dağıtan kişilerin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürdüğü öne sürülen 3 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2020-10-08 08:46:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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