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Adana´da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve kahve ele geçirildi

DHA

Adana´da 4 milyon 50 bin liralık kaçak sigara ve kahve ele geçirildi


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polis tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin doldurulmuş kaçak sigara ile 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu´nda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon 50 bin TL olan 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş sigara, 50 bin paket gümrük kaçağı kahve ele geçirildi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-08 10:29:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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