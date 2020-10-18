'Oscar' araç yakıt deposuna gizlenen 12 kilo esrarı buldu

ADANA, (DHA)ADANA´da polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği `Oscar´ ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 12 kilo 450 gram takoz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Ekipler, polis kontrol noktasında durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği `Oscar´ ile arama yaptı. Oscar´ın, otomobilin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrolde, aracın depo kısmına zulalanmış halde 12 kilo 450 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-18 14:13:00
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