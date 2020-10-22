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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

DHA

Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, tartıştığı eşi tarafından darbedilen Dursun O. (40), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'ta meydana geldi. Dursun O., ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darbedildi. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Şüpheli eşi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2020-10-22 04:04:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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