17 yaşındaki Emre, kalp krizinden öldü

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Mustafa Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADANA´da markette çalışan Emre Özcan (17), işten geldiği evinde uyurken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Özcan, dün akşam babasıyla birlikte çalıştığı marketten eve döndükten sonra yatıp, uyudu.

Annesi, bu sabah işe gidecek olan oğlunu uyandırmak için odaya girdi. Özcan uyanmayınca, anne sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı.

Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2020-10-26 12:49:26



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