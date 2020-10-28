Boşanmak isteyen eşini öldüren koca, vicdan azabından teslim olmuş



Mustafa Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)-ÇANKIRI´da boşanma aşamasındaki eşi Gülay Açıkgöz'ü (40) çilingir yardımıyla kapısını açtırıp girdiği evinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Adana'da polise teslim olan Mesut Açıkgöz (42), ifadesinde vicdan azabı duyduğunu söyledi. Açıkgöz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da pişman olduğunu ifade etti.

Adana'da yaşayan 3 çocuklu 22 yıllık evli Gülay-Mesut Açıkgöz çifti, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Eşinin baskılarına ve kıskançlığına dayanamayan Gülay Açıkgöz de yaklaşık 4 ay önce Adana´yı terk edip, Çankırı´daki akrabalarının yanına yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı. Yerel mahkemenin boşanmalarına karar verdiği, ancak yasal sürecin devam ettiği Mesut Açıkgöz, dün Adana´dan Çankırı´ya gitti. Çilingire kapısını açtırdığı eve girip, dışarıda olan eşini beklemeye başladı. Gülay Açıkgöz eve döndüğünde eşiyle karşılaştı. Mesut Açıkgöz, boşanmaktan vazgeçmeyen eşini yanında getirdiği tabancayla vurdu. Daha sonra evden çıkıp, Adana´ya kaçtı.

CESET İTİRAF ÜZERİNE BULUNDU

Mesut Açıkgöz, dün gece Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne giderek teslim oldu. Açıkgöz polise verdiği ifadesinde, Çankırı´da yaşayan eşini boşanmak istediği için öldürdüğünü ancak daha sonra vicdan azabı duyduğunu söyledi.

İtiraf üzerine Adana Polisi, Çankırı Polisi ile irtibata geçip evin adresini verdi.

Polis ekipleri, eve girdiğinde kadının cesedi ile karşılaştı. Gülay Açıkgöz'ün cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilen Açıkgöz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine 'Evet' yanıtını verdi.

Mesut Açıkgöz, bugün Çankırı Polisi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN

2020-10-28 14:57:44



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