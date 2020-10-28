Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı (2)

18 KİŞİ ADANA'DA GÖZALTINDA
Adana merkezli iki ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Adana´da gözaltına alınan 18 şüphelinin uyuşturucuları sosyal medya üzerinden sattıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskın anı ise dronla görüntülendi.
Adana ve Hatay´da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şafak vakti, belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucuyu, sosyal medya üzerinden sattıkları ortaya çıktı. Yapılan baskında 18 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerine baskın yapıldığı anlar ise dronla görüntülendi. Görüntülerde, belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI
2020-10-28 17:34:01
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