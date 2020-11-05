Kız istemeye giden genci öldüren zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız istemeye giden genci öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Kız istemeye giden genci öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızı istemeye giden genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü akşam 20.00 sularında Civantayak Mahallesi'nde meydana gelen olayda kız istemeye giden Kadir Gerekli'yi (38) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sinan A. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı güzelliklerini keşfetti
YEREL HABERLER Adanalı doğa tutkunları, Kayseri'nin saklı ...
Feke´de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ağaca ulaştı
YEREL HABERLER Feke´de 15 fidanla başlayan kivi üretimi, 10 bin ...
Kız istemeye giden şehit kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kız istemeye giden şehit kardeşini öldüren şüpheli ...
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Alanya Kestelspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Alanya ...
Adana Demirspor - Alanya Kestelspor: 3-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Alanya Kestelspor: 3-1
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını, çocuklarının gözü önünde öldürüp, intihar etmiş
YEREL HABERLER Eşini, kayınvalidesini ve baldızını, çocuklarının ...
Adana'da Mesleki Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin lansmanı yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da Mesleki Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve ...
Katliam kurbanı kadınların yakını: "Şiddetli bir geçimsizlik vardı" Mersin’de ayrılma aşamasındaki kocanın öldürdüğü karısı, kayınvalidesi ve baldızının cenazeleri otopsinin ardından teslim alındı Anne ve babasız kalan Gülser-Gültekin çiftinin 3 çocuğu devlet himayesi altında
YEREL HABERLER Katliam kurbanı kadınların yakını: "Şiddetli bir ...
Bilgili: "3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan sevdasının günüdür"
YEREL HABERLER Bilgili: "3 Kasım, gönülden gönüle kurulan bir vatan ...
Kız istemeye giden genci öldüren zanlı yakalandı Adliyeye sevk edilen zanlının "Bana kötü davranıp, aşağılıyordu, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Kız istemeye giden genci öldüren zanlı ...
Öğretmenlere "Robotik ve Kodlama" eğitimi Habitat Derneği ile Adana Valiliği arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Öğretmenlere "Robotik ve Kodlama" eğitimi Habitat ...
Başkan Çetin: "Projeye aykırı inşaata izin vermem"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Projeye aykırı inşaata izin vermem"
Yüreğir'in toplanma alanları Yüreğir Belediyesi, İzmir’de yaşanan depremin ardından olası bir afete karşı ilçede daha önce belirlenen toplanma yerlerini bir kez daha vatandaşlarla paylaştı İlçede 1 milyon 50 bin metrekare alandan oluşan 16 ayrı toplanma bölgesi bulunuyor
YEREL HABERLER Yüreğir'in toplanma alanları Yüreğir Belediyesi, ...
Adana´da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
Türkiye’de 25 bin hasta organ nakli bekliyor Dr. Çetin: “Ülkemizde her 4 organ naklinin 3’ü canlı vericilerden gerçekleşiyor”
YEREL HABERLER Türkiye’de 25 bin hasta organ nakli bekliyor Dr. ...
Adana'da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Adana'da 57 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 57 silah ele geçirildi
Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor Adana’da vatandaşlar Güzelyalı Mahallesi'nde pazar yolundaki duraklarının kaldırılmasından dolayı mağdur oldukları için geri yapılmasını istedi Engeli ve hamile vatandaşlar durak kaldırıldığı için çok fazla yürümek zorunda kaldıklarını söyledi Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör ise durağın 2 yıl önce kaldırıldığını çok kez başvurmalarına rağmen durak olmadığının söylendiğini kimi zamanda iki durak arası mesafeden dolayı kaldırıldığının söylendiğini ancak vatandaşların mağdur olduğunu dile getirdi
YEREL HABERLER Vatandaşlar kaldırılan duraklarını istiyor Adana’da ...
İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı Hırsızların iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete ...
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti
YEREL HABERLER Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 ...
Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı
Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X