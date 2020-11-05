Kız istemeye giden genci öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızı istemeye giden genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü akşam 20.00 sularında Civantayak Mahallesi'nde meydana gelen olayda kız istemeye giden Kadir Gerekli'yi (38) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sinan A. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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