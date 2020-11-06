Depremzede çocuklara psikolojik destek İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukları unutmayan devlet onlara psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı göndererek oyun oynayıp sarsılan psikolojilerini düzeltmeye çalışıyor

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen çocukları unutmayan devlet onlara psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı göndererek oyun oynayıp sarsılan psikolojilerini düzeltmeye çalışıyor.

İzmir’de geçen hafta Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. Depremde birçok ev yakılıp çok sayıda ev de zarar görünce vatandaşlar evsiz kaldı. Bu nedenle vatandaşlar Kızılay ve AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Bu depremden en çok etkilenen ve depremin de simgesi olan çocuklar oldu.

Çocukların depremde yaşadığı tramvayı atlatması için devlet harekete geçti. Bu nedenle Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 15 görevli İzmir’e gönderildi. Aralarında psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanlarının da bulunduğu ekip İzmir’e giderek burada depremzedelere psikolojik destek vermeye başladı. Görevliler özellikle çocuklarla birebir ilgilenip onların depremde etkilenen psikolojilerini düzeltmeye çalıştı. Çadırları tek tek dolaşıp ailelerle yüz yüze görüşen görevliler psikolojik desteğin yanı sıra vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarını da alıp İzmirli yetkililere bildirdi.

Psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal çalışmacılar kurulan çocuk oyun çadırında çocuklarla saatlerce oyun oynadı.

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