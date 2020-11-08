Kılıçdaroğlu Adana’ya geliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesinin toplu açılış ve temel atma töreni için 28 Kasım’da Adana’ya gelecek 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evleri, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Semt Kreşi, Kadın Kooperatifi Binası ve 4 yeni parkın açılışı yapılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplu açılış ve temel atma töreni için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım’da Adana’ya geleceğini açıkladı.

Akdeniz Bölge Muhtarları Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona üye muhtarları Çukurova Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayan Başkan Çetin, muhtarlarla el ele, gönül gönüle mahallelerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Çetin, yeni projeleri hayata geçirecek olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana’ya geleceği tarih 28 Kasım olarak netleşti. Toplu açılış ve temel atma töreni yapacağız. Törende, 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evi, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevi Gülen Yüzler Semt Kreşi ve Kadın Kooperatifi ile 4 yeni parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Adana Lezzetleri Çarşısı ve Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi’nin temeli atılacak. Böylece semt kreşlerimizin sayısı 9’a, emekli dinlenme evleri de 14’e çıkacak. Pandemi kurallarına uygun olarak yapacağımız törene tüm muhtarlarımızı davet ediyorum” dedi.

6,5 yıllık görev süresi içerisinde 5 toplu açılış yaptıklarını ve hayata geçirilen projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Aynı hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Söz verdiğimiz her vaadi de hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, vatandaşlara yeterli hizmet götürülmesi konusunda yerel yönetimler ile muhtarlar arasındaki iletişimin önemine dikkat çekerek, “Muhtarların başımızın üstünde yeri var. Yerel yönetimler muhtarlarla birlikte sorunlara çözüm üretiyorsa muhtarlar da rahat eder. Aksi halde hem muhtarlar hem de yerel yöneticiler zarar görür” dedi.

Toplantıda Akdeniz Bölge Muhtarları Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve Çukurova Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Tokköz, muhtarlara verdiği destekten dolayı tüm muhtarlar adına Başkan Soner Çetin’e plaket verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.