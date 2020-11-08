Milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapan DEAŞ'lılara operasyon: 19 gözaltı (2)

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ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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DÖVÜP, İŞKENCE YAPMIŞLAR

Adana merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden birinin kadın olduğu öğrenildi. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, örgütün aktif eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Mustafa YUSUF KANTARLI

2020-11-08 13:36:43



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