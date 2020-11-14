Adana'da batan teknedeki 6 kişiyi balıkçılar kurtardı

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı. Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı. Durumu gören çevredeki diğer balıkçılar tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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