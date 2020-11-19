Yüreğir'e yöresel ürünler ve mutfak sanatları merkezi kuruluyor

Yüreğir Belediyesinin Çukurova Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğu ‘Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi Projesi’ onaylandı.

Proje kapsamında Yüreğir Millet Bahçesi içerisinde Adana’ya ait gastronomik ürünlerinin hazırlanması, tanıtılması, yerli ve yabancı turistlere sunumunun yapılabileceği “Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi” kurulacak.

Adana’ya ait ürünlerin gelecek kuşaklara aslına uygun şekilde aktarılarak yaşatılması hedeflenen proje ile kadın kooperatiflerinin işletebileceği, Adana’nın yöresel ürünleri ile el sanatları ürünlerinin sergi ve satışının yapılabileceği otantik taş kaplama sergi satış evleri yapılacak.

Adana’ya ait yerel ve yöresel tescilli gastronomik ve diğer ürünlerin aslına uygun şekilde yapımı ve sunumunun yapılacağı merkezde yerli ve yabancı turistlere, girişimci adaylarına eğitimler de verilecek.

Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi projesi ile Yüreğir’in yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi olacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adana turizmine katkı sağlayacak, kültürel ve yöresel birikimimizi yansıtacak olan bu projenin Yüreğir'imiz ve Adana'mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yüreğir Belediyesinin proje ortakları ise Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Adana Ticaret Odası, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığından oluşuyor.

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