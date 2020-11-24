Adana’da polis olmak isteyen zihinsel engelli genç bir günlüğüne polis olup araca binip, megafonla vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Dünyaya zihinsel engelli olarak gelen ve ancak 3. sınıfa kadar okuyabilen Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşayan Hakan Helek’in tek hayali polis olmaktı. Ancak engelli olduğu için bu hayalini gerçekleştiremedi. Polisleri çok seven Helek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polis olmak istediğini söyledi. Çağrı merkezine gelen Helek’in bu hayalini duyan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Helek’le irtibata geçerek hayalini gerçekleştirmek için yanına geleceğini söyledi. Bunun üzerine engelli genç, polisleri kapının önünde bekledi. Kapının önünden bir an olsun ayrılmayan Helek polislerin gelmesiyle sevince boğuldu. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Helek’e, polis üniforması ve kepi verildi. Polisleri çok sevdiğini belirten Hakan Helek, “Acil servisi aradım, polisi çok sevdiğimi ve polis aracına binmek istediğimi söyledim. Çok mutluyum. Buna bu imkanı veren emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra polis aracına bindirilen Helek, megafonla “Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyun” şeklinde anons yaptı. Helek’in, “Anne seni çok seviyorum” anonsu ise görenleri duygulandırdı.

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