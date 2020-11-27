Depodaki 3 hurda araç yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da açık hava deposundaki 3 hurda araç, çıkan yangında zarar gördü.
Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki hurda araç deposundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye aracı, yanan 3 hurda aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Hurda araçlarda inceleme yapan uzman itfaiye erleri, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2020-11-27 04:18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.