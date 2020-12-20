Kumar oynayanlara 367 bin 250 lira para cezası Adana polisi dernek lokalinde 3 kapıyı aştıktan sonra kumar oynadığı belirlenen 158 kişiye para cezası uyguladı

Adana polisi kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira para cezası uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan’da yer alan bir dernek lokalinde ‘kumar’ oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu binaya baskın düzenledi. Binanın ana giriş kapısını açan ekipler, içeri girdiklerinde ikinci bir kapıyla daha karşılaştı, onu da aştıklarında bu kez karşılarına üçüncü bir kapı daha çıktı. ‘Korona virüs salgını’na karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken lokale polis 3 kapıyı aşarak girdi. Polis, içeride bulunanlara ‘kumar’ oynamak ve pandemi kurallarına uymamaktan idari para cezası; işletmecilere adli işlem uyguladı. Mühürlenerek kapatılan binanın girişe kırmızı halı serilmesi dikkat çekilirken, giriş ve çıkışlara yerleştirilen güvenlik kameraları ile de olası polis baskınına karşı önlem alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Ahlak polisinin son 10 günde Adana genelinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında ‘kumar’ oynatıldığı belirlenen 11 kahvehane, iş yeri ve dernek lokalinde arama yapılarak, kumar oynattığı tespit edilen 14 kişiye adli işlem yapılırken, 158 kişiye de pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 367 bin 250 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Aramalarda; poker pulu, iskambil kağıdı ve okey takımlarıyla 18 bin 750 liraya el konuldu.

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