Başkan Karalar’dan Büyükşehir çalışanlarına yeni yıl öncesi çifte müjde “Belediyede en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak” “İşçinin geçmişe yönelik mesai, ikramiye, yolluk ve bayram alacaklarının tamamı ödenecek”

İki yerel TV’de ortak canlı yayına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın bugününü ve geleceğini şekillendirecek projelerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, programın son bölümünde Büyükşehir çalışanlarına iki önemli müjde verdi. Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 3 bin 100 lira olacak. Ayrıca işçinin geçmişten kalan ikramiye, mesai, yolluk ve bayram alacaklarının tamamı ödenecek.

Asgari ücret daha düşük açıklansa bile belediye çalışanı en az 3 bin 100 lira alacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TV A ve Koza TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, belediye çalışanlarına iki müjde verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücretin 3 bin 100 lira olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa dahi, Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki en düşük işçi maaşı 3 bin 100 lira olacaktır” dedi.



İkramiye, mesai, yolluk, bayram parası gibi alacakların tamamı ödenecek

Programda belediye çalışanlarına ikinci bir müjde daha veren Başkan Zeydan Karalar, “Çalışanlarımızın geçmişten kalan bazı alacaklarının ödenmesiyle ilgili uzun süredir yürüttüğümüz bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarımızın zaten 20172018’den kalan alacaklarını ödemiştik. 2019 başından 2020’ye kadarki ikramiye, mesai, yolluk, yolluk, bayram parası alacaklarının tamamını ödeyeceğiz. Kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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