Adana’da tarihi eser kaçakçılığı

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Adana’da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karataş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 mermer obje ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobildeki M.Ö., E.K. ve E.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

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