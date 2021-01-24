Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye başkanından

Adana'nın Karataş ilçesinde zehirlenen 2 sokak köpeğine ilk müdahaleyi, aynı zamanda veteriner hekim olan Belediye Başkanı Necip Topuz yaptı.

Karataş ilçesi Yeni Mahallede görevli belediye personelleri baygın halde 2 sokak köpeği buldu. Köpeklerin durumunu, veteriner hekim olan Belediye Başkanı Necip Topuz'a bildirdiler.

Henüz neden zehirlendiği belli olmayan 2 köpeğe, Belediye Başkanı Necip Topuz tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Köpeklerin tedavileri Topuz tarafından sürdürülecek.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Bir veteriner hekim olarak sahipsiz dostlarımızın da yardımına koşmaya devam ediyorum. Mesai arkadaşlarımızın yaralı bulduğu iki köpeğimizin kontrollerini yapıp tedavilerini başlattık. Minik dostlarımız en kısa sürede sağlıklarına tekrardan kavuşacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.