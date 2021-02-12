AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni anayasa Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır" Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresine katıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu: “Sivil anayasa Türkiye’nin hızına hız katacak”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Siz gençlere de en büyük hediyemiz artık yeni anayasa olacaktır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni anayasa yapılmasıdır. Bu yeni Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır” dedi.

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katıldığı Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, “Biz Çukurova’nın bereketinin çocuklarıyız. Biz toprak nedir, hava nedir biliriz. Bunları bildiğimiz için vefa, sadakat nedir onları da biliriz. Siz Adana’nın gençliğisiniz, Çukurova’nın evlatlarısınız. Bu ülkeye Suriye’deki terör örgütleri komşu yapılmaya çalışıldığında Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanım Adanalı gençlerde bir gece ansızız gelebilir. Bizim partimiz yaşlanmaz sadece yaş alır. Cumhurbaşkanımız Suriye sınırında kurulmak istenen terör devletini darmadağın ederken Adana gençliği Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Onlar kardeşlerimizin kanına ekmek doğramak isterken Cumhurbaşkanımız buradan verdiği destekle Azeri Türklerine destek verirken Adana gençliği bir an bile tereddüt etmeden onun yanında durdu” diye konuştu.



“Gençler, siyasetin öznesi haline geldi”

Türkiye’de yapılacak yeni anayasanın gençlere hediye edileceğini söyleyen Çelik, “Ben en zor zamanlarda bile hafızamda ne kalmış diye yokladığımda şunu görüyorum. En zor zamanlarda bizim umutsuzluğumuz yoktu. Çünkü önemli olan bu yolu yürümektir diyoruz. Cumhurbaşkanımız siz gençleri direklere bayrak asan gençler halinden çıkarıp siyasetin öznesi haline getirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Cumhurbaşkanımız bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları hediye etti. Şimdi en büyük hediyesi nedir biliyor musunuz. Bizim gelecek nesillere olan borcumuz Türkiye’ye yeni anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni anayasa yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu gençler tarafından yönetilen önü açık hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2023,2024’ten bahsederken yaşadığı heyecanı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, ‘Erdoğan’a karşıyız Suriye’den, Libya’dan, Kıbrıs’tan askerin çıkmasını istiyoruz. Karabağ’da verdiği desteği kessin’ diyorlar. Biz ama Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız çünkü onlar çıksın dedikçe Cumhurbaşkanımız ‘çıkmayacak’ diyor. Ak gençlik Cumhurbaşkanımızın arkasındadır” şeklinde konuştu.



“Ülkemle gurur duyuyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, “Çok farklı bir dünya sürecine giriyoruz. Bu süreçte iddia sahibi, inançları doğrultusunda güçlü bir Türkiye yolunda ilerleyen bir partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşıyız. Maalesef enerjimizi boşa harcatmak için elinden geleni yapan muhalefet ile karşı karşıyayız. Gece gündüz demeden çalışan lidere sahibiz. İnşallah onunla birlikte yeni hayaller, yeni hedefler kurarak yolumuza devam edeceğiz. Pandemi döneminde yaptıklarımızla dünyaya örnek olduk. Gurur duyuyoruz bir aşılama programı devam ediyor. 3 milyon kişi şu ana kadar aşılanmış. Ülkemle gurur duyuyorum. Dağ köylerinde 70 yaş üzerinde ki kişilere aşıları yaptırmak için çalışan bir sağlık sistemimiz var” ifadelerini kullandı.



“Sivil anayasa Türkiye’nin hızına hız katacak”

Yeni anayasa süreciyle ilgili de konuşan Sarıeroğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Yeni bir anayasayla ilgili süreci başlatmak istiyoruz. Eğitimin, sağlığın, çalışma hayatının eskisi gibi olmadığı dünya düzeni içerisindeyiz. Her şey yeniden formatlanıyor. Böyle yamalı bohça haline gelmiş, darbeci zihniyetiyle yazılmış anayasayla yol yürümemiz zor oluyor. Cumhurbaşkanlığı geçiş süreci Türkiye’nin hızlıca yürümesine katkı sağlıyor. Son 18 yıldır örnek gösterilen bir ülkeyiz. Bunu yaparken de tüm toplum kesimlerini kapsayan bir anayasayla Türkiye’yi taçlandırmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını almak istiyoruz. Türkiye’nin yeni, sivil bir anayasa yapmak istiyoruz. Bunu da cumhur ittifakıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sivil anayasamızla birlikte Türkiye’nin hızına hız katacağına inanıyoruz. Biz buna muhalefetin katkı vermesinden çok vatandaşlarımızın katkılarını almaya bakıyoruz.”



“Bayrağı daha ileriyle taşıyacağız”

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız, “AK gençlik bir vefa hareketedir. Bugün bizler sadece kongre yapmak için bir araya gelmedik. Masumların sesi, geleceğin umudu olabilmek için geldik. Önceki dönemde görev almış arkadaşlarımızla, yeni bayrağı devralacak arkadaşlarımızla birlikte Adana için hizmet edeceğiz. Gün durma günü değildir. Devralınan bayrağı daha ileriyle taşıyacağız” diye konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise AK Parti’nin bir siyaset okulu da olduğunu söyleyerek, “Genç kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağım. Bugün Adana’da gençlerimiz çok şanslı. Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu ve milletvekillerimizle Adana’da bir başarı hikayesi yazacağız” dedi.

Kongreye AK Parti milletvekilleri, partili ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.