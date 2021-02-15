Çukurova’nın yabancı kursiyerleri

Çukurova Belediyesi Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde açılan pastacılık kurslarına Türklerle evlenip Çukurova’ya yerleşen yabancı gelinlerde katılarak eğitim alıyor.

Doğu Avrupa kökenli gelinler Türklerle evlenip Çukurova’ya yerleştikten sonra Çukurova Belediyesi’nin Güzelyalı’daki Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’ndeki pastacılık kursuna katılarak eğitim alıyorlar.

Yabancı kursiyerleri ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınlara yönelik çok sayıda projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kadınlarımız buralarda tanışıp, kaynaşıyor, kurslara katılıyor ve becerilerini geliştiriyor. Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evinde yabancı kursiyerlerin olması memnuniyet verici. Türklerle tanışıp Adana’ya yerleşen kadınlar var. Atatürk Kadın Yaşam Köyünde de böyle yabancı kursiyerlerimiz var” dedi.

Çukurova’nın yabancı gelinleri, Soner Çetin’e kendi dillerinde şarkılar söylediler ve Çukurova’da yaşıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

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