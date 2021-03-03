Kozan’da trafik kazaları: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Arap Camii kavşağında, Metin Yıldırım yönetimindeki 01 D 2989 plakalı otomobil ile Süleyman Demir'in kullandığı 01 BZE 61 motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

KozanFeke Karayolu Develi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada da Akif Köse'nin kullandığı 01 RJ 733 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Fatma Efe yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.