Vali Elban: "Yeni kontrollü dönemde denetimlerimiz daha da artacak" "Elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, pandemi kurallarına uymayan vatandaşlar hakkında istemeseler de

cezai müeyyideyi uygulamak mecburiyetinde olduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu yeni kontrollü dönemde denetimlerimizin daha da arttırılması gerekecek" dedi.

Kontrollü normalleşme dönemi süreciyle ilgili temel usul ve esasların belirlenmesi üzerine girilen yeni kontrollü normalleşme döneminde Adana genelinde gerçekleştirilecek olan denetim faaliyetlerinin görüşülmesi ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla “Dinamik Denetim Süreci Toplantısı” gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile il müdürleri katıldı.

Korona virüsün Adana genelindeki seyri ile 1 Mart itibarıyla girilen yeni normalleşme döneminde salgının yayılım hızını azaltmak için kurumların dinamik denetim süreci kapsamında yapacakları çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Adana'da gerçekleştirilecek tüm mücadele tedbirleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Vali Süleyman Elban toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bizi memnun eden bir grupta, orta risk düzeyindeki sarı renkli grupta yer alıyoruz; ancak bu renkte yer almak bizi mutlu ettiği kadar sorumluluklarımızı da arttırıyor. Biliyorsunuz ki hepimizin temel arzusu iş yerlerinin açılmasıydı. Ancak bu süreçle birlikte yeni sorumluluklarımız da var. Çünkü açılan her yer temas riskini de içinde barındırıyor. Vatandaşımızın hata yapmasını engellemeye çalışmak bizim en önemli görevimiz vatandaşlarımızı sık sık uyarmalıyız. Kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında istemesek de cezai müeyyideyi uygulamak mecburiyetindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu yeni kontrollü dönemde otomatik olarak bu konuyla ilgili denetimlerimizin daha da arttırılması gerekecektir” dedi.

Vali Elban, mümkün olduğunca denetim ekiplerini arttıracaklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza uygun bir şekilde rehavete kapılmamaları gerektiğini hatırlatacağız. Bu süreçte odalarımızın, mesleki kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın daha çok sorumluluk almasını arzu ediyoruz. Odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, üyelerini kendi içlerinde sıklıkla uyarırsa çok mutlu oluruz; çünkü elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz. Her bir vatandaşımız vefat ettiğinde üzüntü duyuyoruz. İlimiz genelinde sürecin başından beri elde ettiğimiz önemli bir başarı tablosu var. Bu tablonun seyrini bir sonraki süreçte daha da ileriye taşımak ve ilimizi mavi renge yükseltmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu amaçla aralıksız yürütmeliyiz. Bu amaçla da denetim faaliyetlerimizi yeni bir anlayış kapsamında ve daha yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz” diye konuştu.

Emeklerin heba olmaması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Elban, önümüzdeki 15 günlük sürecin büyük önem arz ettiğine değinerek bu süreçte Adana’yı bir üst aşamaya taşımanın temel amaçları olduğunu kaydetti.

Vali Elban’ın gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından Vali Yardımcısı Zafer Öz’ün gerçekleştirdiği sunumla süren toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.